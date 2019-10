Investissement de 90 M $ chez Bridor à Boucherville

Le leader de la boulangerie industrielle, Bridor, vient d’investir 90 M $ à son usine située sur la rue Graham-Bell, dans le parc industriel de Boucherville. Investissement Québec lui a accordé un prêt de 34 M $ pour ce projet. L’entreprise a procédé à un agrandissement et a installé de nouvelles chaînes de production afin d’accroître sa capacité de production de viennoiseries de 68 % dès l’an prochain. En complément, il est question de créer une centaine de nouveaux emplois à court terme en raison de la croissance de la compagnie qui compte déjà 500 employés à Boucherville.

Bridor fait partie des acteurs clés de l’industrie de la transformation alimentaire qui regroupe quelque 400 entreprises en Montérégie. Ce poids lourd prévoit injecter 80 M $ supplémentaires à son usine de Boucherville afin de procéder à un deuxième agrandissement et d’installer une autre ligne de production en 2023. La superficie du bâtiment passera à ce moment-là à 600 000 pieds carrés.

Établie dans le parc industriel Edison depuis 1984, Bridor célèbre cette année son 35e anniversaire à Boucherville. « Dans un secteur hautement compétitif, Bridor n’a cessé d’innover d’année en année pour assurer sa croissance soutenue et son leadership et continuer à doubler son chiffre d’affaires tous les cinq ans », a mentionné Philippe Morin, directeur général de la compagnie.

L’usine de Boucherville détient l’expertise d’un centre de recherche et développement interne qui compte une quinzaine de boulangers chevronnés et expérimentés. Parmi sa main-d’œuvre qualifiée, 30 experts en assurance de la qualité veillent quotidiennement à offrir à la clientèle un produit de la meilleure qualité et répondant aux exigences les plus strictes de sécurité alimentaire.

Bridor possède également une autre usine située rue Nobel. Qu’adviendra-t-il de cet autre établissement? L’entreprise a préféré ne pas répondre à cette question.