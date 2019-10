La Ville et l’Association des pompiers de Sainte-Julie s’unissent pour souligner la Semaine de la prévention des incendies

La Ville de Sainte-Julie et l’Association des pompiers de Sainte-Julie proposeront de nombreuses activités le samedi 5 octobre prochain de 8 h à 17 h au parc Jules-Choquet dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.

En effet, l’Association des pompiers de Sainte-Julie y organise son tout premier tournoi de ballon chasseur. Dans le cadre de ce tournoi, 16 équipes s’affronteront pour remporter les grands honneurs. Sur le site, il y aura également de l’animation musicale, des jeux gonflables, du maquillage et des terrains de ballon chasseur pour les enfants ainsi que des kiosques de nourriture. Tous les profits amassés dans le cadre de l’inscription des équipes iront à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés tandis que les profits amassés lors de la journée de l’événement seront remis aux organismes de Sainte-Julie.

Pour sa part, le Service de sécurité incendie profitera de ce grand rassemblement pour y tenir un kiosque de prévention de 11 h à 15 h, avec démonstrations, mascotte et véhicules d’urgence. Rappelons que la Semaine de la prévention des incendies, qui se tient cette année sous le thème « Le premier responsable c’est toi! », se déroule partout au Québec du 6 au 12 octobre.

L’Association tient à remercier ses nombreux partenaires qui rendent possible la tenue d’un tel événement : la Ville de Sainte-Julie, WhiteHaven valeurs mobilières, Desjardins Caisse des Patriotes, Habitations Trigone, Lettratech, Boston Pizza, Proludik, Équipe Binet, Imbo Concepts, Multiservices PB, Boucherie Auclair, IGA extra, Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie et garage Roony Pooch.