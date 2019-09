Une solution novatrice pour contrer le problème de la pénurie de main-d’œuvre dans la région

Le problème de la pénurie de main-d’œuvre est particulièrement criant dans la région et la MRC de Marguerite-D’Youville a récemment présenté ses pistes de solution afin d’améliorer cette situation. Cette fois, c’est le Service aux entreprises et à la communauté (SAEC) de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) qui a mis l’épaule à la roue en dévoilant le 23 septembre dernier sa stratégie de francisation en entreprise.

Le lancement a eu lieu au Centre de formation professionnelle des Patriotes à Sainte-Julie en compagnie de plusieurs représentants d’employeurs locaux afin que ce projet visant à valoriser la maîtrise du français en entreprise leur permette d’attirer la main-d’œuvre issue de l’immigration, de l’intégrer adéquatement et d’en assurer le maintien en emploi.

Parmi les invités, on remarquait la présence de la préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui a rappelé que les immigrants font partie des solutions pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. Elle a souligné à ce sujet que le taux de chômage des immigrants sur l’île de Montréal est de 11,9 %, alors que celui dans la région est de seulement 4,1 %.

Trousse d’accueil et outil diagnostic

Le SAEC a donc développé une trousse d’accueil pour les gestionnaires ainsi que leurs employés allophones et adapté un outil diagnostique afin de permettre aux employeurs de déceler les besoins de francisation au sein de leur entreprise. La trousse d’accueil de 28 pages a pour sa part été conçue en deux parties, soit la section pour les employeurs (Comprendre le travailleur allophone; Comment communiquer avec lui; La francisation de mon entreprise) et celle pour le travailleur allophone (Démarche type de francisation; Accent, expressions et particularités du français au Québec; Pictogrammes en milieu de travail; Lexique; Références bibliographiques et liens utiles; Partenaires et ressources).

Il est important de préciser dans le cadre de ce projet que différentes instances gouvernementales offrent du soutien financier pour la francisation au Québec et que les employeurs peuvent être admissibles à un support financier afin de franciser leurs travailleurs allophones pouvant aller jusqu’à 100 %. De plus, le salaire des travailleurs formés pourrait être remboursé jusqu’à concurrence de 20 $/h. À cet effet, le SAEC peut accompagner l’entrepreneur tout au long de la demande de soutien financier.

Notons en terminant qu’afin de mener à bien ce projet de francisation, d’encadrement et d’intégration, le SAEC s’est entouré de partenaires locaux, en l’occurrence le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (francisation créditée), Intégration compétences et L’Orienthèque (intégration des immigrants), le Cégep de Sorel-Tracy (gestion en diversité culturelle), de même que l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Pour plus d’infos

Les entreprises et partenaires souhaitant en connaître davantage sur le projet peuvent communiquer directement avec l’agent de développement responsable du projet, Nicholas Imonti, aux coordonnées suivantes : 450 645-2370, poste 7255 ou nicholas.imonti@csp.qc.ca

Un support financier pouvant aller jusqu’à 100 %!

