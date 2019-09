150 393 $ amassés lors de la Vente de garage des artistes de la Fondation Véro & Louis

Le public était invité à s’unir à la Fondation Véro & Louis le 21 septembre dernier en participant à la quatrième édition de La Vente de garage des artistes présentée par Lowe’s Canada et en partenariat avec COOKINA, 107,3 Rouge FM, Place Longueuil et la Ville de Longueuil.

Ce sont plus de 3 500 personnes qui se sont présentées à l’esplanade de la Place Charles-Le Moyne lors de cette belle journée chaude et ensoleillée. Plus de cinquante artistes avaient généreusement donné des items personnels qui ont fait le bonheur des personnes présentes. En effet, les gens ont pu faire de belles trouvailles parmi les milliers d’items offerts.

Nous sommes fiers de mentionner que l’édition 2019 a battu des records au niveau de l’achalandage, du montant amassé lors de l’encan virtuel et de l’argent amassé sur place, sous le grand chapiteau.

Public, bénévoles, artistes, ils ont tous contribué à créer une ambiance à la fois festive et rassembleuse pour soutenir la cause de l’autisme chez les adultes. Véronique Cloutier et Louis Morissette tiennent à remercier toutes les personnes impliquées avec La Vente de garage des artistes : « Cet événement nous fait chaud au cœur chaque année. Le fait de rencontrer tant de personnes en une journée nous motive à travailler encore plus fort. Les besoins sont si grands et les ressources si limitées que la mission de la Fondation prend tout son sens. L’appui du public comme lors de la Vente de garage des artistes et de nos partenaires est essentiel. »

La Place Charles-Le Moyne à Longueuil était complètement transformée afin de faire vivre au public une expérience mémorable. Toutes les activités ont été fort populaires, incluant le photobooth avec Michel Charette, Marina Orsini, Mathieu Barron, les 2Frères ainsi que Véro et Louis.

La Fondation Véro & Louis désire remercier chaleureusement tous les commanditaires, fournisseurs, donateurs et amis de la Fondation qui ont contribué à la réussite de La Vente de garage des artistes.

À PROPOS DE LA FONDATION VÉRO & LOUIS

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis a pour objectif d’offrir aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, âgés de 21 ans et plus, une maison à long terme, un milieu de vie sain et aimant. L’inauguration de la première maison à Varennes est dorénavant prévue en 2020.