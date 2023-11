Les chaussettes de la Fondation Véro et Louis sont de retour!

La Fondation Véro & Louis annonce le retour de la campagne de financement des chaussettes de la Fondation portant le célèbre slogan Différent comme toi, porteur à la fois d’inclusion et d’unicité.

La population est invitée à se procurer l’un des deux trios de chaussettes spécialement créés pour cette campagne et ainsi à devenir de fiers ambassadeurs de la différence. Cet événement caritatif qui se déroulera jusqu’à fin novembre a pour but de soutenir la Fondation Véro & Louis dont la mission est de créer des milieux de vie différents, de longue durée, adaptés aux besoins des adultes autistes de 21 ans et plus, avec un accompagnement éducatif sur mesure offert par des éducateurs spécialisés.

La première Maison Véro & Louis située à Varennes a été inaugurée en juin 2021. Elle accueille seize résidents. Deux nouveaux projets de Maisons sont en cours, l’un dans les Laurentides et l’autre dans la région de Victoriaville.

Disponibles sur la boutique en ligne de la Fondation Véro & Louis et dans les succursales Jean Coutu participantes, les chaussettes de la Fondation se vendent par trio (trois paires de chaussettes par trio).

« Très impressionnés par tous les progrès que font les résidents de la Maison Véro & Louis à Varennes, nous sommes toujours aussi convaincus de la pertinence de notre campagne de financement Différent comme toi. Les besoins en hébergement pour les adultes autistes sont criants, il faut continuer de poursuivre nos efforts pour développer de nouvelles Maisons Véro & Louis à travers le Québec. Ne manquez pas l’occasion de soutenir notre Fondation en achetant les chaussettes de la Fondation. Nous vous en remercions de tout cœur! », mentionnent Véronique Cloutier et Louis Morissette, cofondateurs de la Fondation Véro & Louis.