Tournoi de golf de la mairesse de Contrecœur: 35 000 $ à la jeunesse et aux aînés

Le tournoi de golf de la mairesse de la Ville de Contrecœur, Maud Allaire, a récolté autant de succès que l’année dernière, le 12 septembre au Club de golf de Verchères. Grâce à la participation des 127 joueurs et à la générosité des commanditaires, dont le président d’honneur et propriétaire du Groupe Savoie – Les Résidences Soleil, Eddy Savoie, cet événement a permis d’amasser une somme de 35 000 $ qui servira à des projets liés à la jeunesse et aux aînés.

« En participant à notre tournoi de golf, les joueurs et nos partenaires contribuent au Fonds destiné à la jeunesse et aux aînés de la Ville de Contrecœur. Une partie des sommes de ce fonds ont d’ailleurs permis cette année le réaménagement du parc Jean-Louis-De La Corne, la réalisation du projet Graffiti de la MDJ de Contrecœur ainsi que la bonification de l’offre de service de l’Escouade Ados pendant la saison estivale. Grâce à nos généreux commanditaires et nombreux participants, nous pourrons une fois de plus utiliser ce fonds pour la mise en place de projets innovants et adaptés à nos citoyens de tous les âges, dont l’aménagement de modules intérieurs dans le gymnase de l’école des Cœurs-Vaillants. Ces projets améliorent grandement le milieu de vie de toute notre population », s’est réjouie la mairesse, Mme Maud Allaire.

Elle tenait également à réitérer ses remerciements à Eddy Savoie pour sa généreuse collaboration et sa participation, et ce, depuis 2007, à titre de président d’honneur de ce tournoi de la mairesse de Contrecœur.

Le propriétaire, fondateur et président du conseil d’administration des Résidences Soleil – Groupe Savoie est heureux d’apporter son soutien à sa communauté en présidant depuis 13 ans ce tournoi puisqu’il est également résident de Contrecœur depuis de nombreuses années.

« Un grand merci à tous nos fournisseurs et collaborateurs qui s’impliquent avec nous généreusement chaque année dans ce tournoi. Établir des liens solides entre les générations et investir dans nos jeunes est la clé afin de solidifier notre avenir. Pour moi, la famille est ce qu’il y a de plus précieux. J’ai une chance exceptionnelle de travailler tous les jours aux côtés de mon épouse, mes enfants et aujourd’hui, cinq de mes petits-enfants. Venant d’un milieu assez pauvre, je suis conscient de l’importance de redonner et de s’impliquer dans notre communauté tout comme d’intéresser la jeunesse, notre relève, en partageant notre expérience et en tissant des liens solides », a souligné Eddy Savoie.

De généreux commanditaires et donateurs

Soulignons tout particulièrement que nous avons pu compter sur le soutien majeur des entreprises suivantes : ArcelorMittal, Bourgeois, Port de Montréal et Grantech. L’événement a pu bénéficier également d’importants dons spontanés au cours de la soirée de la Banque UBS, du Groupe M Ouellet, du Groupe Laberge et Les Agences Robert Janvier sans compter l’apport financier exceptionnel, depuis maintenant 13 ans, des Résidences Soleil – Groupe Savoie.