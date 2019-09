Xavier Barsalou-Duval fait de l’environnement une priorité

Le candidat du Bloc Québécois dans Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, prend un engagement ferme pour l’environnement dans la foulée du dévoilement de la plateforme électorale nationale du Bloc Québécois à Boucherville dimanche dernier.

« Les Québécois se soucient de plus en plus de l’avenir de la planète et je partage pleinement leurs préoccupations à cet égard. Le Bloc Québécois a un plan clair en matière d’environnement », explique Xavier Barsalou-Duval.

Pas de pipelines ni de projets pétroliers

Dans son plan, le Bloc Québécois s’est fermement engagé à faire respecter la souveraineté du Québec sur l’ensemble des projets qui ont un impact sur le climat.

« Les Québécois ne veulent pas que leur territoire serve d’autoroute aux pétrolières. Il est inadmissible que les libéraux et les conservateurs tentent d’imposer toutes sortes de nouveaux projets polluants au Québec, notamment en ressuscitant Énergie Est. Avec le Bloc Québécois, c’est clair : il n’y aura ni pipelines ni nouveaux projets pétroliers ! », soutient résolument le jeune père de famille.

Fini les subventions aux énergies fossiles

De plus, Xavier Barsalou-Duval militera pour une fin sans équivoque des subventions aux énergies fossiles.

« Si nous sommes sérieux dans notre volonté d’effectuer une transition vers les énergies vertes, nous devons immédiatement mettre fin au financement de l’industrie pétrolière à même nos taxes et impôts. Le nouvel argent, c’est dans les technologies du futur qu’il doit aller, notamment dans l’électrification des transports », explique le candidat bloquiste.

Véhicule électrifié et campagne carboneutre

Le député sortant a même déjà posé des gestes pour concrétiser son engagement à un monde plus écologique. Il utilise un véhicule électrifié pour ses déplacements et il a aussi fait en sorte que sa campagne électorale soit certifiée carboneutre.

« Pour moi, il est essentiel que mes actions soient cohérentes avec les valeurs que je prône. C’est comme ça qu’on démontre le sérieux de nos paroles et qu’on établit un climat de confiance avec nos concitoyens. Vous pouvez compter sur moi pour faire le maximum pour notre planète, parce que les énergies propres, c’est nous ! », conclut Xavier Barsalou-Duval.