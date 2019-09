Budget participatif à Verchères : C’est l’heure de voter!

Une nouvelle phase du Budget participatif s’entame dès maintenant Il est maintenant le temps de voter pour les projets que vous préférez et que vous voulez voir se réaliser à Verchères. Tous les citoyens de la Municipalité de Verchères de 16 ans et plus ont jusqu’au 8 novembre pour se prononcer sur leur choix de projets.

Souvenons-nous qu’en octobre 2018 la Municipalité de Verchères invitait tous les citoyens de Verchères de soumettre des projets d’un budget de 60 000$ et moins. La Municipalité de Verchères tient à remercier sincèrement tous les citoyens qui ont proposé un projet dans la démarche du Budget participatif et souhaite que la population participe en grand nombre à cette période de votation qui a pour but de stimuler la mobilisation citoyenne de favoriser l’implication des Verchèroises et des Verchèrois.

Il sera possible de voter sur le site web de la Municipalité de Verchères (ville.vercheres.qc.ca) et sur la plateforme de votation, il y aura des vidéos des différents porteurs de projets expliquant comment ils utiliseraient le Budget participatif.

Voici un bref résumé des projets :

Projet 1 : La Vieille caserne s’équipe

Ce projet a pour but de doter la Vieille caserne, lieu de culture de Verchères, d’un équipement adéquat pour réaliser et développer une offre culturelle stimulante et rassembleuse à Verchères.

Lieu : La Vieille caserne de Verchères

Budget demandé : 23 500$

Projet 2 : Le Jardin à Verchères

Démarrer un potager collectif à Verchères, avec une orientation en permaculture et forêt nourricière, pris en charge par des citoyens-bénévoles et épaulés par la Municipalité, afin de valoriser la culture locale, biologique, l’échange de connaissances, la mise en commun des forces de chacun et le partage des récoltes.

Lieu : Parc François-Chagnon

Budget demandé : 36 000$

Projet 3: Circuit d’entrainement extérieur

Équiper le parc des Pionniers d’un circuit d’entrainement extérieur accessible à tous.

Lieu : Parc des Pionniers

Budget demandé : 39 800$

Voici le lien où les citoyens pourront voter : https://ville.vercheres.qc.ca/citoyens/vie-democratique/budget-participatif