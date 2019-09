Le 41e tournoi de golf du président de la CCIRS rassemble 150 participants

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) est fière du succès de la 41e édition de son tournoi de golf annuel, qui a réuni plus de 150 gens d’affaires hier au prestigieux Club de Golf Le Country Club de Montréal situé à Saint-Lambert le 23 août dernier.

17 entreprises ont eu le plaisir de faire rayonner leurs offres de services auprès des golfeurs, avec des kiosques d’animation sur les tertres de départ du terrain de golf. Des idées originales telles que des jeux de tirs avec des balles de mousse, un BBQ, un kiosque déguisé en atelier ont pu divertir les joueurs tout au long de la journée.

« La saison événementielle 2019-2020 commence en force avec un événement rassembleur, dynamique et à l’image de la CCIRS. » a soutenu Richard D’Amour, président de la CCIRS. La CCIRS tient à remercier les partenaires de la 41e édition du tournoi de golf.