1485 participants rassemblés : record de fréquentation au 30 km des rives de Boucherville

Sous un soleil radieux, 1485 personnes ont participé au 30 km des rives de Boucherville, le 1er septembre dernier. Très couru, l’événement a même fracassé le record de participation détenu en 2014, lors de la première édition, avec 1428 coureurs.

Le défi sportif a remporté un grand succès dans les huit disciplines, soit les 30 km, 15 km, 10 km, 5 km, 3 km, 1 km, ainsi que les 10 et 5 km de marche. Mais c’est surtout à l’épreuve de 30 km, qui est particulièrement populaire. En effet, 454 personnes y ont pris part, comparativement à 382, l’année dernière. Pour la plupart, il s’agit d’une belle occasion de se préparer au Marathon de Montréal.

Parmi les athlètes qui ont réalisé cette épreuve reine, 159 athlètes étaient des Bouchervillois, et 37 des Varennois.

Chez les hommes, elle a été remportée par Simon Poulin, de Montréal. Il a parcouru la distance en 1:42:15. Du côté des femmes, c’est Elissa Legault, de Montréal, qui a franchi la première la ligne d’arrivée dans un temps de 1:42:15.

Le 15 km a pour sa part attiré 317 athlètes, dont 49 Bouchervillois et 12 Varennois.

Chez les femmes, Julie Breton, de Longueuil, est arrivée première avec un chrono de 1:00:14.

Du côté des hommes, Félix Côté, de Boucherville, a gagné la course en réussissant à boucler le parcours en 52:35.6, avec 15 secondes d’avance. Le coureur de 31 ans ne visait pas la victoire. Il souhaitait obtenir une moyenne de vitesse de 3 minutes et demie par kilomètre, ce qu’il a réussi. Dès le départ, il a suivi les meneurs du 30 km qui, eux, ont continué lors de la deuxième boucle alors que lui s’est arrêté après la première. Il a été surpris et heureux d’apprendre qu’il était le plus rapide de ce circuit. Félix Côté est un ancien adepte de vélo de montagne. Il a participé à des coupes du monde. Il a accroché son vélo en 2013.

Trois records de performance

Trois records de performance ont été réalisés au 30 km des rives de Boucherville par des coureurs âgés d’une trentaine d’années. Chez les hommes, Alvaro Cueto, de Longueuil, a parcouru le 10 km en 33:51.5 alors que Marc-André Pelletier, de Beloeil, a couru le 5 km en 16:54.1. Chez les femmes, Karine Belleau-Béliveau a réalisé le 5 km en 17:33.4. Elle a détrôné l’ancien record qui était au-dessus des 18 minutes.

Des performances de gens d’ici

Le maire Jean Martel, inscrit dans la catégorie des 50-59 ans, a couru son premier 30 km en 3:13:03.6. Il s’est classé à la 343e position.

Au 30 km, Elizabeth St-James, de Varennes (40-49 ans), a réalisé le parcours en 2:24:33. Elle s’est classée 70e au général, 9e chez les femmes et 2e de sa catégorie d’âge.

Toujours au 30 km, le coureur de Boucherville le plus rapide est Jean-Philippe Girard (30-39 ans), qui s’est classé au 87e rang avec un temps de 2:26:57.

Virginie Verdollin, de Boucherville (30-39ans), est arrivée 7e au 15 km avec un temps de en 1:10:11.

Au 1 km, Lia Bouthillier (8-9 ans), de Boucherville, a terminé 3e chez les filles et première dans sa catégorie d’âge avec un temps de 4:01.9.

Record d’inscriptions

L’événement a également enregistré un record du nombre d’inscriptions avec un total de 1725. Il s’agit d’une hausse de 14 % par rapport à l’année dernière. Plusieurs ont été faites tardivement, environ 500 au cours de la semaine précédant l’événement. L’organisateur Éric Fleury s’est dit satisfait. L’événement sera répété l’an prochain, et quelques changements pourraient être apportés. Il étudie la possibilité de présenter l’épreuve de 30 km sur une seule boucle, au lieu de deux.