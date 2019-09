Début de la construction du nouveau « Skateplaza » à Varennes

Le conseil municipal est heureux d’annoncer que la construction du nouveau parc de planche à roulettes – « Skateplaza » – débutera dans la semaine du 8 septembre. Ce nouvel aménagement au coût de 600 000 $ verra le jour derrière l’école secondaire le Carrefour, à proximité de la Maison des jeunes. Les travaux auront lieu au cours de l’automne et se termineront à la fin du mois de novembre.

Dès le printemps prochain, les amateurs de planche à roulettes, de trottinette et de vélo BMX, débutants ou expérimentés, pourront pratiquer gratuitement leur sport sur des modules de haut calibre. Parmi les équipements, on y retrouvera un bol de béton, des rampes, des glissades et des équipements permettant de réaliser des sauts et différentes figures.

« Ce nouveau skateplaza moderne et audacieux est à l’image des utilisateurs. Nous l’aménageons à un endroit idéal qui est facilement accessible, calme et sécuritaire », affirme le maire Martin Damphousse, qui remercie les parties prenantes du projet : la Commission scolaire des Patriotes, la firme Stantec et l’entreprise Construction Bugère inc..

Rappelons que l’année dernière, une rencontre de consultation a permis aux élus de recueillir les commentaires et les recommandations des utilisateurs du Skateplaza. Les plans du nouveau site et les modules de jeux ont été choisis en fonction de leurs préférences.