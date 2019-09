La Vente de garage des artistes au profit de la Fondation Véro & Louis se tiendra le 21 septembre

La Vente de garage des artistes au profit de la Fondation Véro & Louis sera de retour pour une quatrième année le 21 septembre prochain, dès 10h, sur l’esplanade de la Place Charles-Le Moyne du métro Longueuil.

Le public est convié à une vente débarras gigantesque où l’on pourra se procurer des objets ayant appartenu à des personnalités connues. Plusieurs artistes dont Étienne Boulay, Sarah-Jeanne Labrosse, Anouk Meunier, Phil Roy, Roseline Fillion, Joël Legendre, Mathieu Darche et Philippe Bond ont gentiment accepté d’offrir des articles personnels qui sauront satisfaire les gens s’étant déplacés.

De plus, dans le cadre de l’émission Bonsoir Bonsoir ! présentée sur les ondes de Radio- Canada tout l’été, les artistes invités pouvaient offrir un cadeau d’hôte à l’animateur Jean-Philippe Wauthier. Tous ces articles seront remis à la Fondation Véro & Louis pour la Vente de garage des artistes. On y retrouve entre autres un divan de Marie-Pier Morin, un clavier de Julie Ringuette, une chemise de Boucar Diouf et un poème écrit par Louis-José Houde.

Sur place, comme à chaque édition, il y aura des camions-restaurants pour les gourmands et le groupe Round the clock sera de la partie pour faire danser et chanter petits et grands. Le public pourra aussi profiter des photomathons pour prendre des photos avec entre autres, Véro et Louis, Marina Orsini et Michel Charrette.

Finalement, l’encan virtuel sera évidemment de retour avec des articles et des expériences uniques. Les gens pourront y participer dès le 13 septembre en visitant le site verolouis.followmybid.com.