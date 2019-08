Vers un record de participation :déjà 1200 personnes inscrites au 30 km des rives de Boucherville

Si le soleil est au rendez-vous le 1er septembre, un record de participation pourrait être établi lors de la 6e édition du 30 km des rives de Boucherville.

À plus de deux semaines de l’événement, 1200 personnes étaient déjà inscrites pour l’une des huit épreuves. « C’est du jamais vu, selon Éric Fleury des Courses thématiques. L’an dernier à pareille date, nous avions 910 inscriptions. Nous avions dépassé les 1500 inscriptions le jour de l’événement. Comme les gens ont encore la tête aux vacances en août, ils sont nombreux à s’inscrire tardivement. Nous sommes donc confiants de battre les records d’inscriptions et de participation le 1er septembre.»

« Le record de coureurs ayant franchi le fil d’arrivée remonte à la première édition en 2014 avec 1428 finissants. Un creux avait été atteint en 2017, où une pluie diluvienne a fait chuter le nombre d’arrivants à 1161. À la 5e édition de 2018, le rebond a été important, 1342 finissants. La suite cette année est encourageante. Les deux épreuves reines, le 30 et le 15 km, font le plein d’inscrits. On en prévoit plus de 500 pour le 30 km», mentionne un des participants, Pierre Loiselle, qui a fait la compilation de statistiques.

Un 30 km très prisé des coureurs

« Le 30 km de Boucherville est le plus important du genre au Québec. Plusieurs se préparent pour le Marathon de Montréal et veulent tester s’ils peuvent aller plus loin. Comme il attire aussi les coureurs élites, nous ajoutons une bourse de 400 $ à celui ou celle qui battra le record du parcours homme ou femme », ajoute M. Fleury.

À trois semaines du demi-marathon (21,1 km) de Montréal, le 15 km est également populaire. Les autres épreuves sont les 10 et 5 km à la course ou à la marche, ainsi que le 3 km et le 1 km des enfants.

M. Fleury et sa bande ont confiance de présenter un événement de grande qualité. « Les deux dernières éditions nous ont amenés à changer des choses pour le mieux. En 2017, la pluie venait de la queue d’un ouragan aux États-Unis. Les désagréments nous ont convaincus d’investir pour une tente à très gros volume.»

Miser sur le beau temps coûte que coûte

En 2018, le beau temps a sonné une autre alarme. « La météo prévoyait encore de la pluie. Les coureurs, se souvenant de 2017, étaient méfiants. Dès que les projections sont devenues positives, le nombre d’inscriptions tardives a explosé. Nous avions dû fermer les inscriptions pour les 10 et 5 km tellement nous risquions de manquer de matériel. Pour cette année, nous misons sur la belle température, peu importe la météo pour être certains de bien accueillir tous les coureurs. La Ville de Boucherville et leurs dirigeants sont des collaborateurs hors pair. Nous ne pouvons manquer notre coup en travaillant avec eux», ajoute M. Fleury.

Le point de service central est parc de la Mairie, mais les courses se tiendront toutes en bordure du Saint-Laurent. Horaire et renseignements au www.courses thématiques.com