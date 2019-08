La Ville de Boucherville présente l’œuvre Jardin de résistance du Collectif Local 16

La Ville de Boucherville invite la population à assister à l’évolution de l’œuvre Jardin de résistance du Collectif Local 16, les 24 août et 22 septembre prochains sur le terrain de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

Dans la volonté d’augmenter la présence d’œuvre d’arts, la Ville de Boucherville a lancé, le printemps dernier, un appel d’offres pour la réalisation d’une œuvre éphémère. Par son impermanence, celle-ci établit une relation bien particulière avec les spectateurs et son lieu d’accueil. Certaines personnes verront l’œuvre prendre forme ou bien apparaître du jour au lendemain. Elle appellera à des moments de contemplation, d’étonnement, d’interventions et de transformations, avant de disparaître, sans pour autant être passée inaperçue. C’est dans l’objectif de créer ces moments que la Ville a sélectionné les artistes du Collectif Local 16 pour réaliser l’œuvre Jardin de résistance à l’extérieur de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

Jardin de résistance

Le Collectif Local 16 propose une installation « in situ » s’apparentant à un jardin éphémère qui est appelé à devenir le lieu d’une série de performances. Inspiré par le mouvement du Guerrilla gardening et la culture des espaces publics, privés ou abandonnés, le Collectif Local 16 a aménagé son Jardin de résistance à Boucherville depuis le début de l’été.

En effet, lors du premier événement « La pousse », le public a pu assister au relâchement des sols. Les artistes ont procédé en délimitant l’espace dédié à l’œuvre. La performance a permis au public d’assister à la préparation du lieu de création. Une fois l’été installé, le collectif a lancé l’événement performatif « Le soin ». Le public a été convié à assister à la performance de différents travaux d’horticulture faite par les artistes.

Événements à venir

Le 24 août prochain, de 14 h à 16 h, venez assister à l’événement « L’inventaire ». Celui-ci propose une activité de médiation culturelle qui favorisera les échanges entre les artistes et la communauté. À cette occasion, une biologiste effectuera une présentation des végétaux. Celle-ci procédera à l’identification des plantes sauvages et de leurs propriétés en plus d’être disponible afin de répondre aux questions des artistes et des visiteurs. Cet échange permettra au public de récolter des boutures et des semences pour leur jardin personnel. Les artistes procéderont, eux aussi, à la collecte afin de produire un herbier. En cas de pluie, l’événement sera reporté au lendemain.

Finalement, l’événement de clôture « La défriche », aura lieu le 22 septembre de 10 h à 16 h, alors que vous assisterez à la performance de la remise en état des lieux. Les plantes seront déracinées, les herbes folles tondues, la terre sarclée, le sable enfoui, le paillis raclé et les cordes, piquets et affichettes en bois retirés. En cas de pluie, l’événement sera reporté au 28 septembre.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’entente de développement culturel.

Pour plus d’informations concernant le Collectif Local 16, vous pouvez consulter leur site Web au HYPERLINK « http://www.collectif-local16.com » www.collectif-local16.com. De plus, vous pouvez les suivre sur Facebook et Instagram.