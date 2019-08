Marché immobilier : hausse significative des transactions de 20 % sur la Rive-Sud en juillet

Il fait chaud au Québec depuis le mois de juillet et le marché immobilier est lui aussi en ébullition!

En effet, il y a quelques semaines, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a diffusé les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la province établies d’après la base de données Centris des courtiers immobiliers.

29 212 ventes ont été réalisées au Québec d’avril à juin, ce qui constitue un record depuis le troisième trimestre 2005 et on observe une progression de 8 % par rapport au deuxième trimestre de 2018. L’APCIQ indique que ces résultats portent à 20 le nombre de trimestres consécutifs de croissance de l’activité sur le marché résidentiel québécois.

Selon l’organisme, toutes les catégories de propriétés ont enregistré des hausses de ventes, mais la copropriété et les plex de deux à cinq logements se sont démarqués en faisant un bond de 14 % (7 253 transactions) et de 13 % (2 400 transactions) respectivement, alors que les maisons unifamiliales ont connu une augmentation de 6 % (19 410 transactions).

On ajoute que le prix médian des maisons unifamiliales dans l’ensemble de la province a atteint 265 000 $ au deuxième trimestre de 2019, soit une hausse de 4 % sur un an. Du côté des copropriétés, le prix médian a lui aussi progressé de 2 % à l’échelle du Québec, la moitié d’entre elles ayant été vendues à plus de 240 000 $.

On constate également que les propriétés vendues au deuxième trimestre ont trouvé preneur plus rapidement qu’il y a un an. Les unifamiliales se sont vendues en 96 jours en moyenne, soit 9 jours de moins qu’à la même période un an plus tôt. Le délai de vente moyen des copropriétés a aussi passablement diminué depuis un an à l’échelle de la province puisqu’une copropriété vendue au cours des mois d’avril à juin 2019 est demeurée sur le marché 94 jours, soit recul de 15 jours.

Bond de 20 % sur la Rive-Sud

Pour le seul mois de juillet, 3 698 ventes résidentielles ont été conclues, une augmentation de 16 % par rapport au même mois l’an passé, ce qui constitue un nouveau sommet pour cette période de l’année.

Selon les données fournies par l’APCIQ, les marchés périphériques de la région de Montréal continuent de bénéficier d’un engouement important qui se manifeste clairement depuis le début de l’année. Ainsi, le secteur de la Rive-Sud de Montréal a enregistré une hausse significative des transactions, soit 20 %. La Rive-Nord est en léger retrait, avec une hausse tout de même appréciable des ventes de 6 %.

« L’accélération de l’activité que l’on connaît depuis le début de l’année atteint son apogée avec un mois de juillet marqué par le meilleur taux de croissance mensuelle depuis mai 2017. Ce qui est remarquable, c’est qu’une telle vigueur du marché de la revente se manifeste encore après 53 mois consécutifs de hausse de l’activité immobilière à Montréal », précise Nathalie Bégin, présidente du conseil d’administration de l’APCIQ.