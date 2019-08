Les VAC attaquent!

Plus de 500 enfants des camps de jour de la MRC de Marguerite-D’Youville ont participé, du 22 au 26 juillet, à la Semaine thématique V.A.C. Valeurs actions citoyennes, une initiative qui invite les camps de jour à devenir des lieux d’incubation et de développement de jeunes citoyens engagés et entreprenants. Chaque camp de jour de la MRC a organisé des activités spécifiques sur le thème et des cadeaux ont été remis aux jeunes qui se sont démarqués.

– Saint-Amable : course à relais, activités et rencontre avec les pompiers, quizz et discussions sur l’environnement, le compostage et le recyclage des déchets avec la MRC, désherbage et cueillette au jardin collectif Le Vertige à côté de la Maison des jeunes, activité de sensibilisation au port du casque à vélo avec les policiers, ateliers de peinture et dessin, bingo et dîner intergénérationnels avec des personnes âgées de la résidence Florentine-Dansereau de Verchères, remise des certificats d’actions citoyennes par M. le maire à Martin Gauthier, Loïc Lajoie, Lili-Rose Guidon et Delphine Corriveau ;

– Contrecœur : création de cartes pour les personnes âgées du CHSLD, battu de déchets à la Colonie des grèves, diner collectif organisé par le 5-6 ans, découverte de la Maison des jeunes de Contrecœur par les 11-12 ans, défi de la boîte à lunch sans déchets, activité avec la MRC sur le tri des déchets, atelier avec le technicien à l’environnement de la ville de Contrecœur au sujet de l’argile du frêne, rencontre avec la mairesse de Contrecœur, madame Maud Allaire, défi pour désigner l’animateur le plus VAC du camp, visite de VACtérie, la mascotte du virus VAC, pour la remise des prix de la semaine, couronnement de Lydia Boudboub, l’enfant la plus VAC du camp de jour de Contrecœur ;

– Sainte-Julie : jeux inter-camps 6-8 ans et 9-12 ans, journée Zéro déchet, atelier de sensibilisation sur l’utilisation responsable de l’eau potable, journée ‘’Habillé en vert’’ et atelier sur l’Organibac avec la MRC, tirage des bonnes action de la semaine avec la mairesse suppléante, Mme Amélie Poirier, remise d’une bouteille d’eau et d’un porte-clés VAC aux gagnants ;

– Varennes : activités sur les thématiques VAC écologie, entraide, saines habitudes de vie, ouverture aux autres et liens intergénérationnels. Chaque bonne action donnait droit à une photo affichée sur le mur des bonnes actions au camp et aussi à un coupon de tirage pour gagner une carte cadeau de 50 $ à Hamster. Le tirage a été effectué vendredi matin par Brigitte Collin, conseillère municipale, en compagnie de Jessie Boisvert, responsable du camp de jour. La gagnante est Arianne Charpentier-Bisaillon ;

– Verchères : concours zéro-déchet pour les boîtes à lunch, collecte de déchets dans le parc des Pionniers et activité spéciale avec des personnes âgées de la résidence Florentine-Dansereau. Émile Bélanger est l’enfant VAC de Verchères : il participe à la sauvegarde de la planète un geste à la fois. Durant la semaine, il est venu à pied à tous les jours et fait des efforts pour ne pas avoir de déchets dans son lunch. Toujours prêt à aider, il est toujours content de soutenir un ami ou un animateur. Également leader positif, il a su encourager son groupe pendant l’activité de collecte de déchets. Émile a été félicité par la conseillère municipale, Mme Carole Boisvert, et l’animatrice, Catherine Poulin.

PROJET V.A.C.

Initié en 2013 par la MRC de Marguerite-D’Youville, le projet V.A.C. est maintenant piloté par un comité formé de représentants en loisirs des six municipalités de la MRC.

Le projet V.A.C. vise à sensibiliser les animateurs des camps de jour et les jeunes aux valeurs de la participation citoyenne en initiant des projets qui leur permettront de prendre conscience des impacts positifs de leurs actions. Il contribue également à créer une relève bénévole dans les municipalités et à promouvoir le travail d’animateur de camps de jour auprès des jeunes en mettant en valeur le dynamisme qu’ils mettent à profit dans la communauté.

Par le biais d’activités, les camps de jour permettent ainsi de transmettre, renforcer et acquérir de bonnes valeurs, agir en faveur de sa communauté grâce à des gestes concrets, devenir des citoyens modèles en faveur du bénévolat et de l’implication dans la société.