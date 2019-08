Excellence Peterbuilt et Tundra s’unisse pour l’autisme

Excellence Peterbilt et Tundra, deux compagnies oeuvrant dans le domaine

du camionnage, ont décidé d’unir leurs forces pour amasser des dons pour l’association Autisme

Montérégie.

Depuis deux ans, en effet, Excellence Peterbilt soutient cette association régionale qui vient en aide aux

familles et aux personnes vivant avec le trouble du spectre de l’autisme. Tundra, fournisseur d’Excellence

Peterbilt, a décidé de supporter la belle initiative. En septembre et octobre 2019, une grande opération

aura lieu dans toutes les succursales d’Excellence Peterbilt. Pour chaque produit Tundra vendu durant

cette période, 20 $ seront remis à Autisme Montérégie.

De plus, 5 $ supplémentaires seront remis à la fondation AUTISM SPEAKS pour chaque produit de la série

IPO vendu.

En achetant des produits Tundra durant les mois de septembre et octobre, les clients participeront à ce

bel élan de solidarité. Ensemble, changeons notre regard sur l’autisme.