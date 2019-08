Appel de candidatures pour les entreprises manufacturières qui veulent augmenter leurs exportations via le commerce électronique

La MRC de Marguerite-D’Youville, en partenariat avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et la Caisse Desjardins des Patriotes, annonce un appel de candidatures pour la première cohorte du programme de formation/coaching « Planification stratégique en commerce électronique ».

Huit entreprises auront l’opportunité de s’inscrire à ce programme qui a pour objectif de former et d’accompagner les entreprises manufacturières afin d’augmenter leurs ventes à l’export via les places de marché. Ce projet est offert avec l’expertise de l’entreprise Generation eCom inc., une agence en commerce électronique spécialisée sur les principaux portails de vente en ligne tels qu’Amazon, eBay, Alibab, etc.

Aperçu de la formation :

• Évaluation du potentiel de votre entreprise d’augmenter ses ventes à l’export via les places de marché;

• Analyse de la niche, des produits et des prix de vente;

• Développement d’un plan d’action personnalisé pour augmenter vos ventes en ligne;

• Formation multi-entreprises;

• 25 h de coaching personnalisé;

• 20 h de formation en groupe;

• Coût de 1 000 $ plus taxes par entreprise (cette formation d’une valeur de 4 125 $ prend en considération que l’entreprise participante est admissible au programme du Ministère de l’Économie et de l’Innovation et d’une subvention offerte par Desjardins).

Afin d’être éligible au programme, votre entreprise doit :

• Démontrer un grand potentiel d’augmenter ses ventes en ligne via les principales places de marché;

• Compléter le formulaire en ligne suivant : www.margueritedyouville.ca/formulaire-e-commerce/;

Vous avez jusqu’au 30 août 2019 pour soumettre votre candidature.