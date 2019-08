Venez pédaler le 19 août avec la cycliste olympienne Lyne Bessette

Le 19 août prochain, plusieurs membres de la communauté des gens d’affaires prendront part à la 18e édition de la Classique Golf-Vélo de FRED sur le prestigieux site du Club de Golf de la Vallée du Richelieu, à Ste-Julie.

Réseautage d’affaires et entraide au profit des enfants diabétiques

Ce 18e tournoi annuel constitue certainement une opportunité unique de réseautage mais surtout, une levée de fonds majeure et ce, autour d’un but commun : le mieux-être des enfants et des adolescents diabétiques de type 1.

Articulé autour d’une levée de fonds, ce tournoi joue un rôle essentiel afin de financer les différents programmes d’accompagnement des parents et d’accessibilité pour tous les enfants diabétiques québécois aux séjours du Camp Carowanis que FRED met sur pied.

Pédaler avec Lyne Bessette

Originaire de Knowlton, dans la région du Lac-Brome, au cœur des Cantons de l’Est, Lyne Bessette n’a jamais craint de se lancer de nouveaux défis. Marathonienne, cycliste, elle enchaîne triathlon extrême, ultramarathon et courses. Rien ne semble pouvoir l’arrêter. Toujours en quête de nouveaux défis, Lyne Bessette court, pédale et performe.

Mais ce qui fait pédaler Lyne Bessette aujourd’hui, ce n’est plus simplement le goût du défi ou même encore celui de performer. Ce qui la pousse à se dépasser, maintenant, c’est avant tout le goût de changer la vie. Elle veut saluer le courage et la résilience des enfants diabétiques, pouvoir marquer un tournant dans leur parcours. Car aujourd’hui, Lyne Bessette pédale pour la plus belle aventure de sa vie, elle pédale pour FRED, la Fondation Ressources pour les Enfants Diabétiques.

À propos de FRED

FRED est la seule fondation au Québec qui prodigue support et appui aux jeunes diabétiques de type 1 et leurs familles. La fondation qui a pour mission de contribuer au mieux-être quotidien des familles, enfants et adolescents qui vivent avec le diabète de type 1, les met en contact avec les différentes ressources, multiplie les occasions de réseautage et de partage, et soutient le camp Carowanis, qui est le seul camp de vacances dédié aux enfants diabétiques ouvert pen-dant toute la saison estivale au Québec, afin d’assurer aux jeunes une expérience unique.