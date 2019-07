Un événement coupe de griffes au profit du Centre animalier Pierre-De Saurel

L’Hôpital vétérinaire AnimaPlus Varennes, membre du Groupe vétérinaire AnimaPlus, tiendra un événement barbecue et coupe de griffes au profit du Centre animalier Pierre-De Saurel le samedi 10 août.

La coupe de griffes pour chats et chiens y sera offerte au coût de 10 $. Des prix, des cadeaux et de la barbe à papa gratuite seront également offerts sur place.

Tous les fonds amassés au cours de l’événement seront remis au Centre animalier Pierre-De Saurel. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’AnimaPlus d’améliorer le bien-être animal non seulement à travers ses activités en clinique, mais aussi par des implications auprès d’organismes et de refuges tel le Centre animalier Pierre-De Saurel.

Le samedi 10 août de 12 h à 15 h, à l’Hôpital vétérinaire AnimaPlus Varennes, au 81 rue de la Rivière à Varennes.