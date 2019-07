Des travaux de 2,3 M $ dans quatre écoles de Boucherville cet été

La Commission scolaire des Patriotes profite de la période des vacances estivales pour procéder à différents travaux de réfection dans quatre écoles de Boucherville. À cet effet, la CSP investit 2,3 M $ pour la réalisation de ces cures de rajeunissement. Le plus important chantier entraînera la rénovation de blocs sanitaires et la mise à niveau du tunnel de la chaufferie à l’école secondaire De Mortagne, une dépense de 1, 3 M$. La toiture et le vide sanitaire seront aussi refaits à l’école Antoine-Girouard, au coût de 0,9 M $. Des travaux de moindre envergure seront effectués aux écoles Les Jeunes Découvreurs et Père-Marquette. Dans le premier cas, il s’agit de l’installation d’une nouvelle cloison mobile pour l’ouverture de classe au coût de 65 215$ et de la conversion de deux dépôts en bureaux de professionnels au coût de 77 000$, dans le deuxième.