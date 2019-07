Travaux sur le chemin de Touraine à Sainte-Julie et sur l’A-30 à Varennes

Les cônes oranges ne prennent pas de vacances! Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a fait récemment savoir que les travaux routiers se poursuivront le long du chemin de Touraine, sur la portion comprise entre la rue Lorraine et la rue Auger, à Sainte-Julie, afin de procéder à l’installation de regards et de puisards à cet endroit.

Ces travaux seront en cours jusqu’à la fin du mois de juillet, entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi, mais en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ceux-ci pourraient être reportés ou prolongés.

Le chantier entraînera la fermeture partielle du chemin de Touraine et la circulation se fera par alternance dans ce secteur. Il est à noter que l’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps.

Le ministère des Transports rappelle également que le remplacement du ponceau sous l’autoroute 30 à Varennes se prolongera jusqu’en novembre et cela entraînera la fermeture complète de l’autoroute 30 ouest. Le MTQ indique que la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée avec une voie disponible par direction. Ces travaux nécessiteront la fermeture complète de la bretelle de sortie numéro 95 de l’autoroute 30 est, soit le chemin de la Butte-aux-Renards/Varennes/montée de Picardie.

On précise aussi que les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation et que la limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h dans cette zone et celle-ci fera l’objet d’une surveillance policière accrue. De plus, des fermetures complètes de nuit de l’autoroute 30 dans les deux directions seront requises pendant quelques heures.