Mesures spéciales à Contrecoeur en raison de la chaleur accablante

Étant donné la vague de chaleur qui sévit actuellement, nous avons mis en œuvre certaines dispositions afin d’accommoder la population. Si la période de chaleur persiste, d’autres mesures pourraient être prises pour assurer le bien-être des citoyennes et citoyens.

Ainsi, les citoyennes et les citoyens incommodés par la chaleur pourront se rafraîchir aux endroits climatisés suivants :

• Bibliothèque (5000, route Marie-Victorin) : jeudi le 4 juillet, 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, ainsi que vendredi le 5 juillet, de 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30.

• Centre multifonctionnel (475, rue Chabot) : jeudi le 4 juillet de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 ainsi que vendredi le 5 juillet de 8 h 15 à 13 h.

De plus, à partir d’aujourd’hui, et ce, jusqu’à nouvel ordre, les heures d’ouverture de la piscine extérieure pour tous seront prolongées jusqu’à 20 h 30 pendant toute la canicule.

• Piscine municipale (671, rue Lajeunesse) : du jeudi 4 juillet au dimanche 7 juillet de 12 h à 17 h et de 18 h à 20 h 30.

• Il est possible de se rendre également aux jeux d’eau du parc Antoine-Pécaudy (1141, rue des Chênes) de 9 h à 22 h.

Enfin, la Ville de Contrecœur rappelle quelques règles d’or pour lutter contre la chaleur :

• Boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif;

• Réduire au minimum les efforts physiques;

• Passer quotidiennement quelques heures dans un endroit frais ou climatisé;

• Prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire, ou se rafraîchir avec une serviette humide;

• Donner des nouvelles à l’entourage ou s’assurer qu’un parent ou un ami prend des nouvelles régulièrement et vient même vérifier la température du domicile lors d’une canicule;

• En cas de malaise, ne pas hésiter à communiquer avec le service Info Santé en composant le 8 1 1;

L’exposition à une chaleur excessive peut causer de graves problèmes de santé. En cas d’urgence, il ne faut pas hésiter à faire appel au 911.

Pour de l’information supplémentaire concernant les effets de la chaleur sur la santé et obtenir des conseils provenant de professionnels du milieu, consultez le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie (www.santemonteregie.qc.ca).