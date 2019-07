Un vélo, une ville : le triporteur gratuit pour aînés de retour cet été à Sainte-Julie

Le programme Un vélo, une ville, qui consiste en un service de triporteur gratuit offrant des balades aux personnes de 65 ans et plus, est de retour à Sainte-Julie jusqu’au 23 août prochain.

Offert en semaine, ce service vise notamment à briser l’isolement des personnes aînées vivant seule en résidence en leur offrant des balades de plaisance en triporteur sur des circuits thématiques élaborés par la Ville. Les usagers peuvent également en profiter pour faire leurs emplettes et découvrir des commerces locaux.

Les personnes de 65 ans et plus vivant dans un rayon de 3 km des Résidences Soleil − Manoir Sainte-Julie et de la Résidence St-Louis sont invitées à profiter dès maintenant du programme Un vélo, une ville. Ce service est en vigueur le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h et le jeudi de 10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h à 18 h. Pour l’utiliser, il suffit de réserver en appelant au Service des loisirs au 450 922-7122.