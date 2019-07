Le Bloc Québécois réitère la demande du Québec pour un programme d’aide financière

Le Bloc Québécois a fait parvenir une lettre au ministre canadien des Finances, Bill Morneau, pour demander la mise en place d’un programme de soutien au revenu pour les producteurs de viande touchés par la fermeture du marché chinois, comme l’a fait le gouvernement du Québec.

« Québec a réclamé un programme de soutien pour les producteurs touchés, au premier chef nos producteurs de porc. Ils sont déjà en difficulté financière à cause du bas prix du porc sur le marché nord-américain, alors il y a urgence d’agir. Nous réitérons la demande du Québec et réclamons le même soutien pour nos éleveurs de porcs qu’ont obtenu ceux de l’Ouest avec le bœuf quand ils en ont eu besoin », a déclaré Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du parti en matière de Développement économique et de Conseil du Trésor.

Le Bloc Québécois rappelle dans sa lettre que le gouvernement canadien avait mis en place un programme de soutien au revenu pour le bœuf lors de la crise de la vache folle en 2004. Il requiert d’Ottawa qu’il agisse et crée un programme adapté pour les exploitants touchés par la fermeture du marché chinois et notamment les producteurs de porc du Québec. Le Bloc Québécois indique que la plupart des producteurs québécois sont des entreprises familiales qui n’utilisent pas de ractopamine et ne méritent pas de payer le prix pour le laxisme du gouvernement fédéral dans ses inspections.

« Le Québec n’a pas les moyens de s’offrir quatre autres années d’échecs commerciaux de Justin Trudeau. Lait, œufs, volaille, bois d’œuvre, métaux, culture et maintenant nos éleveurs de porcs : les marchés d’exportation et domestiques du Québec sont l’objet d’agressions pour arracher des avantages au Canada et Justin Trudeau n’a ni les compétences ni la volonté pour faire face aux États-Unis ou à la Chine. Le seul commerce que le Canada comprend, c’est celui du pétrole et les Québécois en paient le prix », a conclu le député bloquiste.