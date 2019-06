L’équipe de la CSP recueille 21 000 $ lors du Grand défi Pierre Lavoie 2019

Mision accomplie pour la toute première équipe officielle de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) qui a récemment terminé avec succès le périple de 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie. Ses membres, Johanne Rousseau, directrice adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-l’Eau (Mont-Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, enseignant à l’école du Carrousel (Varennes) et Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie), se sont surpassés sur le plan physique et ont réussi un véritable tour de force en réussissant à recueillir plus de 21 000 $ alors qu’ils s’étaient fixé un objectif de financement de 15 000 $. De ce montant, 11 000 $ seront versés à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour appuyer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et soutenir de nombreux projets visant la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles. La différence, soit 10 000 $, servira à financer certains projets en lien avec l’activité physique aux écoles parrainées, soit l’école De La Broquerie de Boucherville et l’école du Carrousel de Varennes.

« Quelle fierté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser et investir leur temps et leur cœur dans un projet aussi porteur », a indiqué la présidente de la commission scolaire, Hélène Roberge.

De son côté , le directeur général de la CSP, Luc Lapointe, a décrit les membres de l’équipe de cyclistes comme de véritables ambassadeurs des saines habitudes de vie. « À travers ce grand défi, ils ont démontré que la motivation et la persévérance mènent à de grandes choses et c’est pourquoi ils sont des sources d’inspiration pour leur entourage et leurs collègues, mais également, des modèles pour nos élèves. »