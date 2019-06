Cinq citoyens et un organisme reçoivent le prix Louis-Lacoste

Tradition oblige, la Ville de Boucherville a profité des festivités de la fête nationale pour procéder à la remise des prix Louis-Lacoste devant une immense foule rassemblée autour de la Place de l’église le 23 juin. Cette marque de reconnaissance vise à souligner l’apport de citoyens ayant posé des gestes avec des retombées directes ou une grande réalisation individuelle ou collective.

Premier récipiendaire de cette distinction honorifique : le Cercle de fermières. Fondé en 1938, cet organisme a récemment célébré son 80e anniversaire d’existence. Les artisanes qui s’y investissent avec leur talent et leur coeur continuent d’année en année à transmettre leur savoir-faire auprès des différentes générations afin de conserver bien vivant leur héritage culturel.

Au plan individuel, François A Boisvert fait également partie des récipiendaires du prix Louis-Lacoste. Son implication dans divers organismes communautaires se perpétue depuis plus de 35 ans. Au départ, il a été marguiller à la paroisse Saint-Louis. Il a ensuite mis ses compétences en informatique au service de la communauté en organisant les systèmes de gestion de deux des trois paroisses en plus de continuer d’en assurer et d’en améliorer le fonctionnement. Il a également offert son soutien en tant que technicien durant de nombreuses années à la Fondation Jeanne- Crevier.

Afin de partager ses connaissances, il enseigne également son savoir-faire à la FADOQ aux personnes désireuses d’utiliser les nouvelles technologies de l’information. Par ailleurs, pendant plus de 25 ans,

il a été secrétaire-trésorier de la Société du Patrimoine, organisme pour lequel il demeure administrateur. Il fait aussi partie du comité consultatif d’urbanisme de la ville, une table qui fait des recommandations au conseil municipal. Dévoué et généreux de son temps et de son talent, M. Boisvert est un bénévole exemplaire, un être humain hors pair!

De la génération montante, la patineuse Marjorie Lajoie a su rayonner au sein de la collectivité bouchervilloise en ayant remporté, avec son partenaire Zachary Lagha, la médaille d’or en danse sur glace aux Championnats du monde juniors de patinage artistique présentés à Zagreb, en Croatie. Ces deux athlètes sont les deuxièmes Canadiens à décrocher ce titre. Tout en se classant premiers dans la danse rythmique au même titre qu’en danse libre, ils ont établi un nouveau record du monde.

Le dernier prix Louis-Lacoste a été décerné à Pascale Lavoie, Sarah Larochelle et Marie-Ève Lebrun, administratrices du populaire groupe sur Facebook « Les banlieusardises bouchervilloises » qui rassemble plus de 16 000 membres. Créé en 2014, ce groupe d’échanges et de partage a pour objectif de former une communauté de collaboration entre citoyens. Les trois responsables à la tête de ce projet gèrent bénévolement ce groupe avec la fierté de rendre service à la population. Que ce soit pour mentionner les bons coups de nos athlètes ou de nos artistes, la bienveillance des gens qui nous entourent, rechercher des lieux ou des références, ce site est devenu un incontournable pour les citoyens.

Au terme de la cérémonie protocolaire, les récipiendaires ont signé le livre d’or de la ville en plus de recevoir une médaille honorifique, symbole du prix qui leur a été attribué.