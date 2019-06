Les cadets de l’agglomération de Longueuil enfourchent leur vélo pour une 6e année

La nouvelle équipe de 18 cadets policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est entrée officiellement en fonction le 27 mai dernier et effectue ses patrouilles en duo pour la période estivale.

Pour une 6e année consécutive, il y aura donc de nouveaux visages cet été dans les rues et les parcs ainsi que sur les pistes cyclables à Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, dans l’optique de favoriser une plus grande proximité avec les citoyens tout en renforçant le sentiment de sécurité de la population.

Les cadets se sont notamment vu confier la mission d’échanger avec les jeunes dans les camps de jour, de prodiguer des conseils de sécurité et de prévention aux commerçants ainsi que d’appuyer les policiers lors de procédures de contournement de circulation.

Finalement, les 18 cadets rouleront jusqu’au 16 août afin de sensibiliser les citoyens au respect de certains règlements municipaux tels que le contrôle des animaux, qui représente une grande préoccupation pour le SPAL et pour la population, ainsi que la quiétude dans les parcs.