Fête nationale de Contrecœur: une tradition à ne pas manquer!

Après plusieurs mois à concocter une programmation haute en couleur, le comité organisateur de la fête nationale de Contrecœur est très heureux de dévoiler aujourd’hui les activités prévues le dimanche 23 juin au parc François-De Sales-Gervais. Les citoyens et citoyennes auront accès à une zone familiale comptant plusieurs attractions et pourront assister en soirée à un spectacle enlevant du groupe Les Mouches du Capitaine.

Cette édition 2019, sous le thème « Un monde de traditions », prouvera que chaque année, les gens de la région ne demandent qu’à perpétuer leur participation à l’événement! Plusieurs activités sont prévues dans la zone familiale qui sera accessible dès 13 h 30, dont des jeux gonflables, du « airbrush », des amuseurs publics, du maquillage ainsi qu’un service de bar et d’alimentation.

La cérémonie protocolaire se déroulera à 20 h 15 et sera suivie dès 20 h 30 d’un spectacle de musique. Le comité organisateur a misé sur le groupe Les Mouches du Capitaine pour animer la foule. Les membres du groupe, des Contrecœurois, offriront de nombreux succès québécois d’hier à aujourd’hui afin de divertir le public. Le feu d’artifice est prévu vers 22 h 30 et la soirée se poursuivra sous l’énergie du même groupe jusqu’à la fin des festivités.

« Nous avons travaillé fort cette année pour offrir aux citoyens de la région de belles nouveautés comme des activités sur l’art du cirque. Nous invitons la population à s’habiller dans l’esprit de la thématique, soit la tradition, en portant par exemple des ceintures fléchées ou des chemises à carreaux. Nous sommes certains que les citoyens et citoyennes seront nombreux à se rassembler et à célébrer avec nous une fois de plus en cette journée importante pour tous les Québécois! », invite la présidente du comité organisateur de la fête nationale, Marijane Gagné.

Dans le but de promouvoir de bonnes habitudes environnementales, les organisateurs invitent les citoyens et les citoyennes à amener leur verre de la chasse-galerie ou leur gourde puisqu’aucune bouteille ou canette ne sera acceptée sur le site lors de l’événement. Ils pourront aussi acheter les verres réutilisables sur place pendant la journée.

Le stationnement de la mairie de Contrecœur sera fermé et non accessible pour les plaisanciers du samedi 22 juin en soirée jusqu’au lundi 24 juin en fin de journée en raison du montage du site et de la tenue des festivités.

Ne manquez surtout pas cette traditionnelle sortie qui se poursuit d’année en année à Contrecœur! La programmation est disponible en ligne au www.ville.contrecoeur.qc.ca ou sur la page Facebook de la Fête nationale de Contrecœur.