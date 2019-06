Le Bouchervillois Benoit Bouchard reçoit la Médaille du souverain pour les bénévoles

Un Bouchervillois qui a travaillé dans l’ombre comme bénévole durant plus de deux décennies vient de se voir récompenser de façon honorifique. Depuis qu’il est retraité, Benoit Bouchard a réalisé une centaine de missions à l’étranger au cours desquelles il a partagé ses compétences dans le secteur des technologies de l’information pour aider des organismes et des gouvernements à améliorer leurs services. À titre d’exemple, en Côte d’Ivoire, il a apporté son soutien technique à des gens afin qu’ils puissent créer un site Web pour promouvoir des produits locaux. À un autre moment, il s’est rendu aux Philippines où il a amélioré les capacités de collecte d’impôts d’administrations locales. Son apport fut appréciable.

Le 10 juin, le conseil municipal lui a remis la Médaille du souverain pour les bénévoles au nom de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. M. Bouchard était visiblement heureux de recevoir cette marque de reconnaissance.

« En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de la Ville de Boucherville, il me fait plaisir de remettre cette médaille honorifique à M. Bouchard pour souligner son dévouement exemplaire et son apport exceptionnel auprès de nombreuses communautés à l’étranger, où son implication a fait une véritable différence avec des retombées directes. M. Bouchard, votre engagement suscite l’admiration. Je vous souhaite encore beaucoup de missions à venir! », a soutenu le maire Jean Martel.