La MRC de Marguerite-D’Youville acquiert de nouveaux véhicules d’urgence pour des interventions en milieu isolé

La MRC de Marguerite-D’Youville est heureuse d’annoncer l’obtention d’une importante subvention de la part du ministère de la Sécurité publique dans le cadre de son Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier volet 2. En effet, un montant de l’ordre de 105 000 $ a permis l’acquisition d’un bateau et d’un véhicule tout-terrain, lesquels permettront d’intervenir plus rapidement auprès de personnes en difficulté dans des milieux isolés, et ce, sur l’ensemble du territoire. Les services de sécurité incendie des municipalités de Varennes et Saint Amable seront chargés de l’entretien et de l’utilisation de ces véhicules tout au long de l’année.

Le territoire couvre une superficie de plus de 400 km2 et il est traversé par plusieurs cours d’eau, en plus d’être composé de nombreuses et vastes terres agricoles et de milieux forestiers. La région est également sillonnée par des sentiers pour VTT et motoneiges. Souvent, il s’agit d’endroits inaccessibles par la route. À cet effet, Mme Suzanne Roy déclarait récemment : « Pour la sécurité de nos citoyens, il devenait essentiel d’avoir les équipements adéquats pour agir rapidement en tout temps. Nous remercions chaleureusement le ministère de la Sécurité publique de l’aide financière qui a permis d’élargir le spectre des interventions de nos services de sécurité incendie sur le terrain. »

Grâce à ces nouveaux véhicules, les services de sécurité incendie de cinq municipalités de la MRC disposent actuellement d’une spécialité pour la sécurité des citoyens : le sauvetage hors route à Saint-Amable et Contrecœur, l’unité bariatrique à Sainte-Julie, le sauvetage nautique à Varennes et le sauvetage sur glace à Verchères.

Au Québec, de plus en plus d’activités récréatives ou économiques ont lieu en périphérie des centres urbains et en milieu isolé. Il est donc devenu nécessaire de porter une attention particulière aux services d’urgence hors route.