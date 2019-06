30e édition du Tournoi de golf de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher le 11 juillet

Venez jouer ou joignez-vous au souper !

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher présentera son tournoi de golf annuel le jeudi 11 juillet 2019 avec, en nouveauté, un souper découverte basé sur les saines habitudes alimentaires. Deux options s’offrent aux participants : composer un quatuor et profiter de la journée et du souper, ou encore se joindre aux golfeurs pour le cocktail et le souper qui auront lieu en fin de journée.

18 trous sur un magnifique parcours

Encore cette année, le tournoi aura lieu au magnifique Club de golf La Vallée du Richelieu à Sainte-Julie. Sont inclus dans l’inscription : brunch, 18 trous avec voiturette, casse-croûte, cocktail et souper découverte. La journée sera bien sûr agrémentée de tirages et un encan silencieux permettra de miser sur des lots variés et faire augmenter les profits qui seront remis à la Fondation.

Souper découverte avec Isabelle Huot et Jean-François Baril

La journée se terminera avec un souper découverte composé d’un délicieux menu basé sur les saines habitudes alimentaires. Isabelle Huot, docteure en nutrition, sera présente afin de donner des conseils sur la santé par une alimentation gagnante. Les participants pourront profiter de cette occasion pour réseauter avec plus de 200 personnes issues du milieu des affaires de la Rive-Sud. Le tout sera animé par Jean-François Baril, c’est à ne pas manquer !