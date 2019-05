Le haut niveau des eaux retarde le début de nombreuses activités de plein air

Golf, nautisme, location d’équipement et plage

Le Golf des Îles de Boucherville a démarré sa saison la semaine dernière seulement, soit le 24 mai. Incapable d’installer les quais pour la traverse du chenal par ponton, en raison des hautes eaux, le Golf des Îles a vécu l’ouverture la plus tardive de son histoire. C’est presque un mois de retard comparativement à la majorité des golfs de la région.

« Habituellement, la saison commence le 1er mai. C’est similaire à 2017, alors que nous avions ouvert le 21 mai. Ce sont nos deux pires années », a indiqué le directeur général, Mathieu Livingstone.

En fait, le haut niveau actuel des eaux du fleuve Saint-Laurent a de nombreux impacts sur les activités de plein air, dans la région.

Au parc national des Îles-de-Boucherville, voisin immédiat du Golf des Îles, l’ouverture du centre de location des équipements nautiques a dû être retardée. Le haut niveau des eaux du fleuve ne permettait pas l’accès aux berges ni l’installation des équipements (rampes, quais, etc.) Selon les dernières prévisions des responsables du parc, ils tentaient d’offrir à nouveau le service de location à compter du 25 mai, mais un appel avant de s’y rendre est conseillé.

Il faut aussi noter qu’en raison des travaux de construction de deux passerelles et du nouveau pont qui reliera l’île Sainte-Marguerite aux îles Grosbois et de la Commune, seule l’île Sainte-Marguerite est accessible aux visiteurs, et ce, jusqu’au 21 juin prochain.

Autre répercussion du haut niveau de l’eau, la descente pour les bateaux de l’île Charron, à laquelle les Bouchervillois ont accès à coût réduit, est également fermée jusqu’à nouvel ordre, tout comme les installations et le stationnement.

Il va sans dire que la plage de l’île Charron est non seulement inaccessible elle aussi, mais il y a aussi fort à parier qu’il n’y aura plus un grain de sable sur la plage lorsque les hautes eaux se seront retirées.

Enfin, la baisse graduelle du niveau de l’eau du fleuve permettra aux membres du Club d’aviron de Boucherville de retrouver des installations moins humides, car les hautes eaux, on s’en souviendra, ont inondé le sous-sol du bâtiment.