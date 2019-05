Fini les bouteilles d’eau en plastique dans les édifices municipaux de Boucherville

Dans un souci de mieux préserver l’environnement, la Ville de Boucherville vient de bannir l’utilisation des bouteilles d’eau en plastique à usage unique dans les édifices municipaux et durant les événements qu’elle organisera. Seule exception prévue, elle y aura recours lorsqu’elle devra répondre à une demande d’approvisionnement en cas de crise ou de situation d’urgence.

« L’eau potable publique de Boucherville est sécuritaire, saine et de grande qualité; l’excellence de l’eau potable produite par l’usine régionale de Longueuil a d’ailleurs été reconnue en 2018 par une attestation 3 étoiles dans le cadre du programme d’excellence en eau potable (PEXEP) de Réseau Environnement », fait valoir l’administration municipale dans une résolution adoptée à la séance du 13 mai dernier.

Pour offrir un accès pratique à l’eau potable publique, la Ville compte s’assurer que les fontaines d’eau des édifices municipaux soient graduellement adaptées pour permettre le remplissage de bouteilles réutilisables, là où ce n’est pas déjà le cas et qu’elles soient modernisées, lorsque nécessaire. En outre, elle planifiera installer des fontaines d’eau lors de l’aménagement de nouveaux espaces publics, en particulier les parcs, les terrains de jeux et les réseaux cyclables.

En complément, la municipalité sensibilisera les organismes à éliminer également l’utilisation des bouteilles d’eau en plastique à usage unique lorsqu’elles organisent des événements locaux par le biais des conventions signées.

Le bannissement de ces contenants en plastique à usage unique s’inscrit dans une logique naturelle considérant que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 et le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Longueuil préconisent tous trois leur réduction à la source. En fait, la Ville souhaite donner l’exemple, consciente du fait qu’en 2015 un ménage sur cinq au pays indiquait que l’eau embouteillée était le principal type d’eau potable consommée à la maison.