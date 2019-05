Nouvelle saison du Jardin collectif le 18 mai

Le Collectif21 – Agriculture urbaine de Boucherville invite les citoyens à venir assister à la réunion de démarrage de la nouvelle saison du Jardin collectif intermunicipal Boucherville-Varennes le 18 mai, de 10h à midi, au Centre Mgr-Poissant et qui sait, peut-être s’y inscrire.

Les participants y apprendront ce que les membres de ce jardin cultivent et une foule d’informations pratiques sur le déroulement des activités agricoles collectives dans ce jardin.

NOUVEAUTÉ 2019!

Création de la Brigade Hum.US – Cette année, l’organisme forme une équipe de gens passionnés en jardinage écologique prêts à s’engager et à vivre une formation en permaculture dans le cadre d’un processus d’apprentissage, d’expérimentation et de cocréation d’un jardin écologique incluant une forêt nourricière à réaliser sur le site du Jardin collectif intermunicipal Boucherville-Varennes. Inscription sur place. La formation en permaculture se déroulera en fin de semaine intensive les 25-26 mai prochains. Pour toute information concernant le coût et la formation, il suffit de faire parvenir un courriel à collectif21.AU@gmail.com.