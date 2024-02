Un troisième Mini-Kekpart au cœur des HLM de la rue Roussillon

C’est à l’intérieur même d’un immeuble de l’Office d’habitation de Longueuil (OHL), sur la rue du Roussillon, que la maison de jeunes Kekpart a installé sa troisième mouture des Mini-Kekpart. L’organisme souhaite ainsi soutenir les 6 à 12 ans de ce quartier à travers ateliers et expériences positives.

Les deux pièces de la nouvelle installation étaient bondées pour son inauguration, le 16 février. Alors qu’elle ouvrira officiellement aux jeunes le 26 février, la maison Mini-Kekpart Roussillon pourra accueillir 40 enfants, soit de 7 à 10 jeunes chaque jour de semaine après l’école.

Le principe reste le même : les jeunes s’inscrivent de façon volontaire pour bénéficier de l’aide au devoir. Ils reçoivent ensuite une collation et ont droit à deux activités gratuites, comme des cours de guitare, du yoga, du bricolage ou autres sorties culturelles ou sportives.

Besoins dans le quartier

Lors de l’inauguration du deuxième Mini-Kekpart près du parc Jean-de-Lalande, le directeur général de la Maison Kekpart, Richard Desjardins, avait affirmé son désir de mettre en place une telle initiative dans ce quartier, et spécifiquement sur la rue du Roussillon, où l’on retrouve plusieurs habitations à loyer modique (HLM).

Il évoque certaines difficultés avec lesquelles les jeunes du quartier doivent composer, comme des problèmes de toxicomanie et de santé mentale dans leur famille. «Ça va nous permettre de créer des liens», affirme M. Desjardins, soulignant en outre l’importance de travailler également avec les parents.

Directrice au développement communautaire et social à l‘OHL, Hélène Bouchard estime pour sa part que l’arrivée des Mini-Kekpart aidera à la dynamique du quartier.

«Il y a des jeunes qui errent dans le parc en face le soir, où il y a de la consommation, on trouve parfois des seringues. Ici, je pense que ça va être sain. Les jeunes vont pouvoir se parler, ça va aider à la persévérance scolaire, à leur estime de soi. Et je pense que ça va permettre une cohabitation saine et harmonieuse», mentionne-t-elle, évoquant également des enjeux de bon voisinage et même de racisme dans le secteur.

Le Mini-Kekpart Roussillon ne s’adresse cependant pas qu’uniquement aux jeunes qui fréquentent les HLM du coin.

Une expérience recommandée

Richard Desjardins se réjouit d’ouvrir une troisième installation pour les 6-12 ans. Il y voit en quelque sorte une preuve du succès de l’initiative qu’il a créée lui-même en 2014.

Conseillère municipale à Longueuil et ancienne présidente de la Maison Kekpart, Lysa Belaïcha y voit également le témoignage d’un modèle qui a fait ses preuves. «Ça démontre que ça fait une réelle différence dans la vie des enfants et des familles», souligne-t-elle.

Si elle n’a pas fréquenté elle-même les installations pour les plus petits, l’élue longueuilloise a vécu l’expérience en maison de jeunes à 15 ans et la recommande vivement.

«C’est un milieu où l’on est accepté comme on est. On peut partager nos rêves, nos projets et on va toujours trouver quelqu’un pour nous aider à les réaliser», soutient-elle.