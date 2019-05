Les grandes pyramides modernes « Made in Varennes »!

L’esprit de Guy Laliberté est en constante ébullition et le dernier-né de ses projets hors du commun est l’impressionnante structure pyramidale PY1 érigée dans le Vieux-Port de Montréal où l’on y présentera, dès le 1er juin, un spectacle à grand déploiement, « Au-delà des échos », une odyssée numérique et onirique qui plongera le spectateur au centre d’univers multimédias époustouflants…

Le nouveau concept de divertissement multisensoriel PY1 est la première salle de spectacle nomade et modulaire créée par le fondateur du Cirque du Soleil et son équipe de Lune Rouge Entertainment. PY1 emprunte la forme d’une pyramide de 25 mètres de hauteur qui ne passe pas inaperçue et celle-ci a été conçue par l’entreprise Scène Éthique de Varennes, à qui l’on doit plusieurs structures scéniques mémorables dont Le Cycle du Ring de Robert Lepage au Metropolitan Opera de New York, la tournée Taking Chances de Céline Dion, et divers spectacles du Cirque du Soleil, dont Kooza, Kurios, Amaluna et Delirium.

Quand au spectacle « Au-delà des échos », celui-ci propose une odyssée technologique qui raconte l’évolution de la vie, du Big Bang jusqu’à nos jours. Les spectateurs seront au cœur d’une expérience hors du commun puisque PY1 regroupe 32 projecteurs laser, 286 éléments cinétiques, 444 appareils d’éclairage DEL et 126 haut-parleurs…

À Montréal pour quatre mois

Ce que l’on décrit également comme une spectaculaire odyssée numérique et poétique a été conçue par Gabriel Coutu-Dumont, un artiste multidisciplinaire qui a entre autres dirigé la création du contenu vidéo des tournées Witness, de Katy Perry, Beautiful Trauma, de P!nk, et Reputation Stadium Tour, de Taylor Swift, ainsi que la performance de Justin Timberlake à la mi-temps du Super Bowl, l’an dernier.

L’œuvre de Gabriel Coutu-Dumont, d’une durée de 60 minutes, plongera les spectateurs dans un univers parallèle de lumière et musique pour découvrir le pouvoir de connexion entre les humains. Ceux-ci seront guidés par les étoiles et ils exploreront le fil inédit de l’espace et du temps comme dans un rêve éveillé.

Il est à noter que pas moins de 750 personnes ont participé à la réalisation de PY1 qui abrite plus de 10 000 composantes distinctes. Ses « grandes sœurs d’Égypte » ont servi de modèle alors que les règles de la géométrie et les principes mathématiques utilisés pour la construction de ce qui est considéré comme l’une des sept plus grandes merveilles du monde ont été respectées lors de la construction de PY1.

« Au-delà des échos » est présenté au quai de l’Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal, pour quatre mois seulement avant de prendre la direction d’une nouvelle destination.