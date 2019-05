Jean Cousineau honoré par le conseil municipal de Varennes

La séance publique qui se déroulait le 6 mai dernier à la Maison-Saint-Louis fut marquée par un vibrant hommage à monsieur Jean Cousineau, ancien propriétaire du IGA Extra et personnalité bien connue des Varennois pour sa renommée dans le monde des affaires. Le conseil municipal de Varennes a donc souligné sa vision, ses initiatives et son engagement dans la communauté.

« Monsieur Cousineau, le conseil municipal salue votre travail ainsi que celui de vos proches collaborateurs. Jour après jour, vous avez travaillé d’arrache-pied pour faire prospérer cette entreprise dans un ambiance accueillante au plus grand plaisir des clients », a affirmé le maire Martin Damphousse en soulignant les nombreuses implications de Jean Cousineau dans la communauté. D’abord comme généreux commanditaire auprès d’associations, ensuite pour son engagement auprès de la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau et enfin pour la préservation de l’environnement via la Fondation Éco-IGA pour le Jour de la terre.

Les élus félicitent Jean Cousineau pour l’ensemble de ses réalisations à Varennes et s’engagent pour l’avenir à honorer publiquement des gens qui se sont démarqués au fil de l’histoire par leurs actions pour le développement social, entrepreneurial et philanthropique.