Boucherville a accueilli le championnat canadien de curling en fauteuil roulant

Boucherville a accueilli du 26 avril au 1er mai derniers le Championnat canadien de curling en fauteuil roulant au Complexe sportif Duval Auto.

L’événement a réuni 14 équipes de joueurs issus de dix provinces, dont dix champions provinciaux, en plus de l’équipe hôte du Québec, et des équipes représentant les provinces qui ont terminé sur le podium au Championnat canadien de curling en fauteuil roulant 2018, soit les champions de la Saskatchewan, les médaillés d’argent du Manitoba, et ceux de bronze de la Colombie-Britannique. Parmi les meilleurs curleurs en fauteuil roulant, on retrouvait le double médaillé d’or des Jeux paralympiques, Jim Armstrong.

Cette 16e édition du championnat était présentée à Boucherville pour la quatrième fois au cours des six dernières années. Elle se tenait dans le cadre du Défi sportif AlterGo, qui organise des compétitions de sports adaptés sanctionnées au niveau national et international, en collaboration avec Curling Canada.

Les gagnants

La médaille d’or a été remportée par l’équipe de l’Alberta, l’argent par le Manitoba, et le bronze par l’Ontario.