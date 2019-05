15 203 $ amassés au souper-spectacle bénéfice pour Ariane à Saint-Amable

La soirée-bénéfice dédiée à Ariane, une jeune amablienne de 20 ans atteinte de trisomie partielle du chromosome 2, a été une grande réussite ! Plus de 350 personnes étaient présentes et toutes les actions de levées de fond ont permis d’amasser une somme de 15 203 $ pour permettre à Ariane et sa famille d’obtenir de l’aide à domicile et du répit. (14 207 $ lors de la soirée au moment de la remise du chèque).

La soirée s’est déroulée en trois parties avec tout d’abord un souper dans une ambiance festive avec des chansons interprétées par deux artistes locaux très talentueux, puis un moment rempli d’émotions avec des discours et la présentation d’une vidéo sur ce que vit Ariane et sa famille et enfin un spectacle d’humour avec le duo Ben et Jarrod. Merci à tous !