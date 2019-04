Inondations printanières : la Ville de Sainte-Julie relaie l’appel à la générosité de la Croix-Rouge

Devant l’ampleur des inondations printanières ayant forcé l’évacuation de plus d’un millier de personnes en Beauce, en Outaouais, en Estrie, dans le Centre-du-Québec et à Rigaud principalement, la Ville de Sainte-Julie relaie l’appel à la générosité lancé par la Croix-Rouge afin de soutenir les sinistrés.

La Croix-Rouge recueille les dons par téléphone (1 800 418-1111) ou par le biais de son site Internet au www.croixrouge.ca. « Dans des moments tels que ceux-ci, la solidarité est importante. Chaque petit geste compte », souligne la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

« J’ai également une pensée toute particulière pour mes consoeurs et confrères du milieu municipal qui opèrent les mesures d’urgence dans leur communauté. C’est malheureusement une autre démonstration du fait que les changements climatiques représentent une menace bien réelle pour nos collectivités et qu’il est plus que temps de passer du discours aux actes pour contrer ce phénomène qui nous atteint jusque dans nos foyers », ajoute la mairesse.