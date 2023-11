Sainte-Julie: sondage sur l’environnement

Participez au sondage de la MRC de Marguerite-D’Youville!

En collaboration avec les six municipalités, la MRC a lancé une démarche afin de se doter d’un plan d’adaptation aux changements climatiques 🌏.

Aidez-nous en participant à une étude qui servira à analyser plus particulièrement les risques liés aux inondations causées par des pluies abondantes 🌧, et aux îlots de chaleur urbains qui menacent le bien-être de la population, notamment les personnes vulnérables.

👉 https://bit.ly/40Dn1wv

https://www.facebook.com/photo?fbid=919631936835056&set=a.267190425412547

