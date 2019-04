Boucherville célèbre les courts métrages

Roger Renaud remporte le Prix du public

Le fondateur du Festival de courts métrages indépendants de Boucherville, Roger Renaud, a remporté le Prix du public pour son film « Jamais trop tard » lors de la 9e édition de cet événement. Le Prix du jury quant à lui a été attribué à Bernard Hallé pour son film « Le doyenne de la Désirade».

Le Festival des courts métrages indépendants a attiré 315 cinéphiles les 12 13 et 14 avril derniers au Café centre d’art et au centre multifonctionnel Francine Gadbois. Organisé par Création Ciné Vidéo de Boucherville (CCVB), il vise à récompenser des réalisateurs amateurs de films d’une durée de 5 minutes ou moins et de langue française.

Jamais trop tard

Ce n’est que depuis seulement deux ans que Monsieur Renaud est éligible à participer au festival dont il était responsable les années précédentes. « Je ne m’attendais pas à gagner, et j’en suis très heureux. La compétition était grande puisque plusieurs excellents courts métrages réalisés par des gens de Boucherville ont été présentés», a-t-il commenté.

Son film raconte l’histoire d’un homme âgé de 75 ans, interprété par lui, qui annonce son intention de participer au Triathlon de Boucherville. Son entourage inquiet, tente de la sissuader, mais il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.

Des découvertes

Soixante-douze films ont été soumis pour les volets local, national et international. Parmi ceux-ci, 25 ont été sélectionnés pour la compétition et présentés au public. Également, 23 films hors concours ont été proposés par l’organisme KINO Rive-Sud. Trois autres films hors concours ont été visionnés en présence des réalisateurs. Cette présentation fut suivie d’une table ronde sur « Comment arriver au grand écran ». Enfin six films hors concours de la série « Projection Renaud » ont aussi été présentés.

Les lauréats 2019 sont :

Volet local

Prix Coup de cœur du public : Roger Renaud pour « Il n’est jamais trop tard »

Prix du jury : Bernard Hallé pour « La doyenne de la Désirade »

Volet provincial

Prix Coup de cœur du public : Hugo Belhassen pour « Maïs soufflé »

Mention spéciale du jury : Hugo Belhassen pour « Maïs soufflé »

Prix du jury : Amina Yanouri pour « Je suis morte deux fois plutôt qu’une »

Volet international

Prix du jury : Jérôme Steinberg de France pour « Douce nuit »