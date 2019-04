Hausse du nombre d’élèves diplômés dans les écoles secondaires publiques de la CSP

Les élèves de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) sont de plus en plus nombreux à obtenir un diplôme d’études secondaires, à la lumière des dernières données du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui ont été transmises en mars dernier.

Précisons que l’indicateur utilisé par le MEES est la proportion d’élèves diplômés ou qualifiés par cohorte sept ans après leur première année d’admission au secondaire.

Augmentation du taux de réussite

Le plus récent taux de réussite des élèves de la CSP, soit celui de diplomation et de qualification en sept ans de la cohorte d’élèves ayant débuté le secondaire en 2010, s’élève à 82,3 %. Il s’agit d’une augmentation de 2,3 % par rapport à celui de l’année précédente. La performance des élèves de la CSP se positionne avantageusement par rapport à la moyenne québécoise du réseau public qui se situe à 77,7 %.

Améliorations significatives pour les garçons

À la CSP, les efforts mis de l’avant pour faire réussir un plus grand nombre de garçons, et ainsi réduire les écarts de réussite, de diplomation et de qualification entre différents groupes d’élèves, ont porté ses fruits puisque le taux de diplomation et de qualification de ces derniers, pour la cohorte 2010, est passé de 75,3 % à 78,4 %. Chez les filles de la CSP, l’amélioration est aussi présente pour cette même cohorte, quoiqu’un peu moins prononcée, avec un taux de 86,4 % comparativement à 85,2 % pour l’année précédente.

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à féliciter les élèves pour leur réussite et leur persévérance et à souligner l’excellent travail de tous les membres du personnel qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire de même que l’appui et l’engagement des parents et des partenaires qui viennent faire une différence. » souligne Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP. « La CSP est confiante qu’avec la mise en place de son récent Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), ces résultats positifs se poursuivront dans les années à venir. » affirme M. Luc Lapointe, directeur général de la CSP.