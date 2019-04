Verchères souligne l’importance des bénévoles de sa communauté

Dans le cadre de la Semaine action bénévole le 9 avril dernier, c’est sous le thème de la magie que la Municipalité de Verchères a remercié ses bénévoles. Ces magiciens du quotidien de notre communauté grâce à qui plusieurs activités et services prennent forme à Verchères. Sans leur travail et leur implication Verchères ne serait pas le même.

Lors de ce moment de rassemblement, le titre de bénévole de l’année a été décerné à Monsieur Pierre Dépatie, œuvrant pour le Club St-Luc depuis plus de 25 ans. Celui-ci se dévoue à faire évoluer cet organisme offrant des services très précieux et dont les gens de Verchères sont privilégiés de pouvoir bénéficier. En 2018, le Club St-Luc a offert 750 transports vers le milieu hospitalier à des personnes âgées. Monsieur Dépatie est un homme passionné et dévoué qui s’acharne à trouver des solutions et des fonds, il ne compte pas ses heures.

Le Conseil municipal de Verchères tenait à remercier toutes ces personnes bénévoles qui siègent au sein de leur conseil d’administration respectif pour les efforts déployés tout au long de l’année, en leur remettant un porte-clé à l’effigie de Verchères.

Le maire Alexandre Bélisle a également souligné l’implication de 430 bénévoles au sein de notre municipalité, à cet effet ils ont tous reçu un certificat de reconnaissance. L’implication citoyenne est une grande force de notre communauté. Bravo et félicitations à tous les bénévoles ! Un merci spécial aux artistes du service de garde de l’école Ludger-Duvernay pour le magnifique décor.

