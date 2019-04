Un processus de refondation du Parti québécois et des changements du côté du mouvement souverainiste

C’est plus d’une centaine de personnes, au nombre desquelles on retrouvait l’ex-député de Verchères, l’actuel député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères et l’ex-député de Verchères‒Les Patriotes, Stéphane Bergeron, Xavier Barsalou-Duval et Luc Malo, de même que quelques élus municipaux de la circonscription, qui ont pris part, le 30 mars dernier, à l’assemblée générale annuelle et au traditionnel souper spaghetti de l’Association du Parti québécois de Verchères.

Les personnes présentes étaient notamment appelées à procéder, dans le cadre de l’assemblée générale, à l’élection du nouveau conseil exécutif de l’Association locale, qui regroupera douze personnes, dont trois jeunes, sous la direction du vice-président, Clément Arseneault. La présidente sortante, Diane Duplin, a généreusement accepté d’assurer l’intérim à la présidence, afin de faciliter la transition et la cohésion entre les anciens membres de l’exécutif et les nouveaux.

Madame Duplin a d’ailleurs tracé un bilan somme toute positif de la dernière année: «De toute évidence, la préparation minutieuse de la campagne électorale et l’élection elle-même ont largement occupé les membres de l’exécutif. Nous avions un excellent candidat, qui a travaillé sans relâche et je tiens à lui exprimer toute notre fierté d’avoir pu lui apporter notre soutien au cours de cette longue campagne, même si le résultat n’a pas été celui que nous espérions. Un des objectifs que nous poursuivions, au cours de la précampagne électorale, a été de présenter clairement à la population les arguments qui motivent notre désir de voir le Québec accéder au concert des nations. À cet effet, nous avons notamment produit un dépliant qui fut livré dans toutes les résidences de la circonscription. Nous avons également distribué plusieurs centaines de feuillets exposant de nombreuses réalisations du Parti québécois au fil des années et ce qu’il proposait d’accomplir, notamment pour régler les problèmes de congestion routière dans la région métropolitaine, ce qui a fait l’objet d’un tract distinct. La volonté de congédier le gouvernement libéral aura eu raison de nos arguments… Toutefois, grâce à l’engagement et à la loyauté indéfectible des nombreux militants et militantes, nous pouvons encore compter sur un nombre important de membres, une organisation toujours aussi redoutable et des coffres bien remplis, alors que nous avons pu, en 2018, atteindre 150% de notre objectif de financement. Il faut donc garder espoir», de déclarer madame Diane Duplin.

Invité à prendre la parole, Stéphane Bergeron a dressé un bref bilan des nombreuses réalisations du Parti québécois dans la circonscription au cours des 25 dernières années, pendant lesquelles il a siégé comme député, tant à Ottawa qu’à Québec. «Lors de la dernière élection, nous avons obtenu quelque 36% des voix dans Verchères, soit près de 20% de plus que ce que le Parti québécois a obtenu à l’échelle nationale, ce qui est tout simplement remarquable, dans les circonstances, et cet impressionnant résultat est le fruit du travail acharné et de la formidable mobilisation des militantes et militants, qui n’ont ménagé aucun effort afin de faire mentir les sombres pronostics, ce qui a presque été réussi. Le Parti québécois, à l’échelle nationale, compte toujours plus de membres que l’ensemble des autres formations politiques. Le Bloc québécois est présentement sur une belle lancée. Il nous faut donc redoubler d’efforts afin de remettre le projet d’indépendance sur les rails. À ce propos, le processus visant à refonder le Parti québécois est déjà amorcé; à nous d’y apporter notre concours», de lancer monsieur Bergeron.

Le souper spaghetti suivant l’AGA a permis à l’assistance de faire plus ample connaissance avec le blogueur et chroniqueur au Journal de Montréal, Steve E. Fortin, qui a livré son point de vue sur la situation politique au Québec à titre d’observateur engagé, puisque résolument souverainiste: «Avec la décision de QS de tourner le dos à la laïcité, les plaques tectoniques des forces souverainistes sont en mouvement. Il ne tient qu’au Parti québécois de prendre la place qui lui revient et de remettre l’indépendance au cœur de son action».

La soirée s’est terminée par un hommage à Stéphane Bergeron qui a donné 25 ans de sa vie au service de ses citoyennes et citoyens, tant au Bloc québécois qu’au Parti québécois. Xavier Barsalou-Duval, qui rappelait avec humour qu’il l’avait toujours connu comme député depuis l’école primaire, a décrit monsieur Bergeron comme l’un de ses mentors. Le principal intéressé fut grandement ému par les témoignages livrés par quelques personnes l’ayant côtoyé de près. «Les mots sont importants et j’en ai deux qui définissent si bien Stéphane Bergeron; un GRAND MONSIEUR!», de conclure Diane Duplin, à qui monsieur Bergeron a par la suite aussi rendu un hommage senti pour son engagement indéfectible depuis nombres d’années.