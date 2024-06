Québec solidaire parle d’indépendance à Varennes

Le 20 juin dernier, la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal, a pris part à un 5 à 7 à Varennes afin de parler du projet indépendantiste de sa formation politique.



« En tant que Québécoise d’origine palestinienne, je comprends et ressens ce que c’est d’être déraciné, de voir sa langue et sa culture menacées. Comme des milliers d’enfants de la loi 101, les Québécois m’ont appris à aimer le français et la culture d’ici. Je veux que ça continue et je veux participer à transmettre cet amour à ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans le Québec de la CAQ », a déclaré Mme Ghazal par voie de communiqué.



Elle a ajouté que, pour Québec solidaire, le chemin vers une victoire du Oui passe notamment, par un ralliement des jeunes n’ayant pas vécu les deux premiers référendums, tout en rappelant que, selon un sondage Léger de février 2024, il y aurait environ 35% de Québécois et Québécoises qui se disent souverainistes.



« On ne peut pas se permettre de perdre un troisième référendum, c’est pour ça qu’on prend notre bâton de pèlerin pour aller parler à la nouvelle génération. L’indépendance, c’est l’espoir, le rassemblement, c’est se donner du pouvoir comme peuple. C’est pour tout le monde. C’est le message qu’on souhaite passer », a-t-elle affirmé.



Une jeune militante de Québec solidaire, Florence Collette, a expliqué de son côté pourquoi elle est indépendantiste. Une des raisons qu’elle a évoquées est en lien avec ses convictions féministes. « Les gains que nous avons faits au Québec sur la question du libre choix à l’avortement, entre autres, sont importants. Pour moi, l’indépendance du Québec c’est une manière de s’assurer, en tant que femme, que des droits gagnés de haute lutte seront respectés. »