L’entente sur le traitement des matières organiques entre Longueuil et la SÉMECS est signée!

La Ville de Longueuil et la Société de l’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) ont signé l’entente concernant le traitement des matières organiques des villes de l’agglomération, soit les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. À partir du 1er janvier 2023, l’ensemble des matières organiques des villes de l’agglomération pourront être traitées aux installations de la SÉMECS, de plus, en vertu d’une entente transitoire, les villes liées peuvent dès maintenant envoyer progressivement leurs matières.

« La signature officielle de l’entente confirme que l’enfouissement des matières organiques des villes de l’agglomération tire à sa fin : c’est un grand pas dans la bonne direction pour préserver non seulement notre environnement, mais aussi nos ressources naturelles. Je salue une fois de plus la collaboration des municipalités de l’agglomération et de tous les partenaires dans ce dossier. Les résultats concrets de ce travail bénéficieront à l’ensemble de la population de la Rive-Sud », a commenté la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

« Le train est maintenant en marche grâce à l’officialisation de notre entente. La SÉMECS est fière d’être associée à Longueuil pour traiter les matières organiques des villes de son agglomération; l’un des plus importants bassins de population du Québec. La mobilisation exemplaire des divers intervenants de la région a été la clé de cet aboutissement. Nous sommes convaincus que cette association permettra aux villes de l’agglomération de rencontrer leurs objectifs sur le plan de la gestion des matières résiduelles », a ajouté le président de la SÉMECS et maire de Varennes, Martin Damphousse.