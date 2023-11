Les résidus verts de Boucherville et de Longueuil seront compostés à Saint-Jean-sur-Richelieu

Les quelque 18,000 tonnes de résidus verts provenant des villes de l’agglomération de Longueuil, incluant Boucherville, seront traités par voie de compostage dans une nouvelle usine située à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a été inaugurée lundi le 23 octobre dernier. L’entente d’une durée de 10 ans permettra de valoriser les résidus de jardinage et les branches, par exemple, en privilégiant un site de traitement local.

Le Centre de compostage régional, une usine construite au cout de17 millions$, gérée par la société d’économie mixte « Compo-Haut-Richelieu » se spécialise dans la gestion des matières résiduelles. Les résidus verts et les branches provenant des collectes et des écocentres y seront transformés en compost dont une partie sera offerte aux villes de l’agglomération de Longueuil. Les équipes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert pourront ainsi récupérer gratuitement un total de 500 tonnes de compost par année pour leur propre utilisation ou pour offrir à leurs citoyens.

« Le Centre de compostage régional de Compo-Haut-Richelieu, première usine de compostage avec maturation entière sous bâtiments au Québec, ouvre dès maintenant ses portes et est prêt à recevoir les résidus verts de l’agglomération de Longueuil ! Pensé et conçu pour les besoins actuels aussi bien que futurs, le Centre de compostage à la fine pointe de la technologie sera partie intégrante d’une gestion responsable des matières résiduelles de notre région, au bénéfice de nos communautés respectives, puisque le compost produit par notre usine sera redistribué à la population, aux municipalités participantes, aux paysagistes et aux agriculteurs de la région », a indiqué Suzanne Boulais, présidente de Compo-Haut-Richelieu inc. et mairesse de Mont-Saint-Grégoire lors de la cérémonie d’ouverture du centre..