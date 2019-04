Exercice d’analyse de risques consolidés à Varennes

La Ville de Varennes, en collaboration avec la firme Sécurité civile Landry inc., procède aujourd’hui et demain à un exercice d’analyse de risques consolidés auquel participent les autorités municipales et gouvernementales, les services d’urgence, les entreprises d’utilités publiques et des industries locales.

L’exercice a pour but d’évaluer le potentiel de risque sur le territoire et d’identifier les différents aléas. Cette approche collaborative permettra à l’Organisation municipale de sécurité civile de prioriser, selon les résultats obtenus, les plans particuliers d’intervention à développer.

« Varennes a développé une culture de sécurité civile au fil du temps à l’égard de risques liés aux phénomènes naturels, aux accidents industriels ou à la circulation sur son territoire. Cet exercice nous permet de poursuivre le travail avec la contribution des parties-prenantes dont nous saluons l’implication. La protection des citoyens demeure une priorité pour le conseil municipal », déclare le maire Martin Damphousse.